وقعت مجموعة غسان عبود الاستثمارية بالإمارات اتفاقية شراكة مع "أوكي تراكس"وكيل الشاحنات المعتمد للعلامة التجارية إيفيكو، ثاني أكبر مصنع للشاحنات في أوروبا، لتوفير شاحنات إيفيكو في أسواق الإمارات، وإعادة تصديرها للدول المجاورة وأفريقيا، ما يعزز موقع الإمارات في مجال إعادة تصدير الشاحنات.

وقالت المجموعة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه الشراكة تدعم بشكل كبير قطاع الشاحنات في الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر شاحنات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، وقطاع السلع الاستهلاكية.

وتهدف الشراكة إلى ضمان توفير مصدر موثوق يُسهّل عمليات الشراء ويقلل من التكاليف والمخاطر المصاحبة لاستيراد الشاحنات من أقطاب أخرى، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 200 وحدة من الشاحنات المستعملة المعتمدة دولياً في الإمارات سنوياً.

وتتبع جميع الشاحنات معايير الانبعاثات الأوروبية الصارمة والأعلى بشكل عام من المعايير المتبعة في المنطقة.

وقال جاويد علي خان، المدير العام في شركة "غسان عبود للسيارات" إن التعاون الجديد يوفر المركبات التجارية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بسعر مخفض.

وعلق البيرتو بيليغريني، مدير منطقتي مصر والشرق الأوسط في إيفيكو أوكي تراكس بالقول: "ستدعم الاتفاقية وجود العلامة التجارية إيفيكو في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا".