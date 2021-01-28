الصين تؤكد أن مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان تهدف لحماية السيادة الوطنية

أكدت الصين اليوم الخميس، أن المناورات التي قام بها جيش التحرير الشعبي الصيني في مضيق تايوان، تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "تشو فنغ ليان"، في تصريح اليوم، تعليقا على ما أثير بشأن مخاوف من احتمال أن تؤدي المناورات التي يقوم بها الجيش الصيني في مضيق تايوان إلى حدوث صراع عن طريق الخطأ، إن "ذلك يعتمد على مدى الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي (الحزب الحاكم في تايوان) وقوى ما يسمى بـ (استقلال تايوان)".

وأضاف ليان أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأنه "من أجل استجابة فعالة للتدخل الذي تقوم به قوى خارجية وعدد قليل جدا من انفصاليي ما يسمى بـ"استقلال تايوان" وأنشطتهم الانفصالية، لن نلتزم بالتخلي عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة. وهذا سوف لن يتغير في أي وقت".

وتابع ليان أن سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي وقوات ما يسمى بـ"استقلال تايوان" تنفذ منذ بعض الوقت محاولات مختلفة لتقسيم البلاد وتقويض التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق، وأن أفعالهم أضرت بشدة بمصالح السكان على جانبي المضيق، وبالمصالح الأساسية للصين، إلى جانب الإضرار بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، مشددا على أن عزم وتصميم الصين على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي راسخة ولم تتغير أبدا.

وأشار ليان إلى أن مناورات جيش التحرير الشعبي الصيني في المضيق تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي بحزم، وتوجيه تحذير صارم للقوى الخارجية بوقف تدخلهم، ولانفصاليي ما يسمى بـ"استقلال تايوان" لوقف ما وصفها بـ"الاستفزازات".