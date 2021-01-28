وزير الشباب والرياضة يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الخميس، مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعدادات انتقال مقار المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة المقبلة.

وتابع الوزير، المعدل التنفيذي المتعلق بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بديوان الوزارة الجديد، وذلك أثناء مروره على عدد من المكاتب الإدارية داخل المبنى.

كما تابع مكونات المبنى، وأعمال التشطيبات النهائية الجارية، وما تم إنجازه من منشآت وتجهيزات للمبنى وفق المواصفات العالمية.

وأشاد صبحي بمعدل الإنجاز الذي تحقق في مبنى وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع القائمين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية، التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.