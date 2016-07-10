إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر إنقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح متعددة بالجسم، إثر إنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية أمام مدخل مدينة النوبارية.

البداية تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية أمام مدخل مدينة النوبارية ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص تبين المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث غرب النوبارية، بإصابة كلا من "عبد العزيز خميس فرج ٤٥سنة مقيم النوبارية بكدمات متفرقة بالجسم، وشرين عبد العزيز خميس ٢٠ سنة باشتباه شرخ باليد اليسرى، وفرج خميس فرج ٢٨سنة بكدمات متفرقه بالجسم، ورقية محمد مبارك ٤ شهور، وأحمد عبد العزيز فرج ٧سنوات".

تم نقل المصابين مستشفى غرب النوبارية المركزى، وجارى تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة