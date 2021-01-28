مصر للطيران تسير غدا الجمعة 59 رحلة جوية داخلية وخارجية

تسيير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، 59 رحلة داخلية وخارجية لنقل 6647 راكبا لوجهات مختلفة.

وذكرت الشركة - في بيانها اليومي - أن رحلاتها الخارجية غدا تشمل 44 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، جدة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، أسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، فيينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل".

وأضاف البيان أن الشركة ستسير 13 رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان" بالإضافة إلى رحلتي شحن جوي.