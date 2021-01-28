توجه محمد خير، رئيس الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بصفة خاصة، في إطار تقديم القاهرة المساعدات الطبية لبيروت.



وقال، في تصريحات خاصة لفضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، إن العلاقات الأخوية بين لبنان ومصر موجودة منذ فجر التاريخ، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو التجاري.



وثمن خير، العلاقات والمساعدات والهبات التي تقدمها مصر بصورة متواصلة إلى لبنان وشعبه.



ووصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ وذلك لتسليم مساعدات طبية للحكومة اللبنانية.



ونزلت زايد، صباح الخميس، في مطار رفيق الحريري الدولي، على رأس وفد من الوزارة، برفقة 31 طنًا من ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى سبعة أطنان و684 كيلوجرامًا من الأجهزة الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية، لدعم القطاع الصحي في لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.





