قال سفير فلسطين لدى تونس هائل الفهوم، إن الصراع مع إسرائيل ليس ثنائيًا، موضحا أن صمود الشعب الفلسطيني ليس دفاعًا عن حقوقهم فقط، لكن دفاعًا عن الإنسانية في العالم. وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عُرضت اليوم السبت: «ما نراه في هذه الآونة هو فصل من فصول تراكمية لا إنسانية، ورثت على فلسطين، لأكثر من 10 عقود».

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني، واجه هذا الصراع بدون أي مساعدة من أحد، متابعًا: «أكبر دليل على ذلك أننا مازلنا صامدين بأرضنا، والحقائق بدأت تتكشف بالعالم».

وأشار إلى أن الأزمة الحالية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بينت الكثير من نوايا الشعوب والمجتمع الدولي. وتابع: «فلسطين هي عنوان الحق والصمود، وعلى الرغم من كل المحاولات الإعلامية التي تحاول طمس الحق الفلسطيني، لكننا ما زلنا صامدين في وجه هذه الادعاءت».