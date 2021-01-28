سينما زاوية تعرض فيلم «رقصة الفتيان»

بدأت سينما زاوية أمس الأربعاء، العرض التجاري للفيلم الأفغاني الدنماركي "The Orphanage - رقصة الفتيان"، إخراج شهربانو السادات، والتي تدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي بشوارع مدينة كابول أثناء الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، حيث يعيش "قودرات" الفتى صاحب الخمسة عشرة عاماً، والذي يعمل في بيع تذاكر السينما في السوق السوداء.

"قودرات" أحد عاشقي بوليوود ويقضي وقته في تخيل نفسه ممثلاً في أفلامه المفضلة. وفي أحد الأيام تقبض عليه الشرطة وتضعه في دار أيتام تابع للاتحاد السوفييتي، وفي الوقت نفسه تبدأ الأوضاع السياسية في كابول في التغير، فيجد "قودرات" نفسه مع باقي الأولاد يبدأون معركة للدفاع عن وطنهم.