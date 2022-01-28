التزام سواريز «يذهل» مدرب أوروجواي الجديد

أعرب المدير الفني لمنتخب أوروجواي، دييجو ألونسو، عن دهشته من سلوك المهاجم لويس سواريز صاحب هدف الفوز على باراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، تجاه الفريق.

وقال ألونسو عقب الانتصار على باراجواي بهدف نظيف مساء الخميس في الجولة 15 من التصفيات فيما كانت أول مباراة له على رأس الإدارة الفنية للمنتخب "التزامه تجاه السيليستي مذهل وكذلك التزامه تجاه زملائه مدهش. قدم مباراة رائعة لكن التزامه هائل".

وتولى ألونسو تدريب أورواجواي خلفا لأوسكار واشنطن تاباريز الذي ظل على رأس الإدارة الفنية للفريق نحو 16 عاما.

وعن مواجهة باراجواي التي استعاد "السيليستي" بالفوز بها نغمة الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية في التصفيات ليعود لمراكز التأهل المباشر للمونديال، أبرز ألونسو اداء لاعبيه ولا سيما في الشوط الثاني.

وقال "سعينا للفوز في الشوط الثاني وأنا سعيد بالأداء الذي قدمه اللاعبون الذي سمح لنا بتحسين وضعنا. أنا سعيد للغاية لمحاولتي المساعدة حتى نصل إلى قطر".

وبفوزها على باراجواي، ارتقت أوروجواي من المرتبة السابعة بالتصفيات إلى المركز الرابع بـ19 نقطة، لتحافظ على آمالها في التأهل للمونديال.

ومع ذلك قد تتراجع أوروجواي عن المركز الرابع حال فوز كولومبيا أو بيرو في المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة حيث يحتل المنتخبان المركزين الخامس والسادس على الترتيب بـ17 نقطة.