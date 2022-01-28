قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس شخصين، عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 180 طربه لمخدر الحشيش، تزن 18 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية مليون و800 ألف جنيه.

وطلبت النيابة العامة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخصين، محل إقامتهما نطاق محافظة القاهرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، ألقي القبض عليهم في نطاق قسم شرطة أول العامرية، أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبتفتيشها عثر بداخلها على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وبمواجهة المقبوض عليهما بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات، واعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين، لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.