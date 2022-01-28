ضبط 7998 مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 7998 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 2430 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و123 مخالفة السير بدون تراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائي و21 مخالفة لشروط التراخيص.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.