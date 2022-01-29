 رسالة بركات لـ صلاح ولاعبي المنتخب قبل مواجهة المغرب - بوابة الشروق
السبت 29 يناير 2022 12:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

رسالة بركات لـ صلاح ولاعبي المنتخب قبل مواجهة المغرب

محمد جلال
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 11:59 م

وجه محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رسالة لمحمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني، قبل مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال بركات في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "المسؤولية ملقاة على صلاح بصفته القائد ولاعبي المنتخب".

وأضاف: "صلاح اكتسب خبرات كبيرة في أوروبا والمرحلة التي وصل لها وأصبح من أفضل 3 لاعبين في العالم لابد أن ينصح لاعبي المنتخب".

وأكمل: "أقول لصلاح استمر في دعمك لزملائك وننتظر منك الكثير، وسنظل نطمع في المزيد".

وأتم: "أقول لباقي اللاعبين أنتم شرفتونا وأسعدتم الجماهير ومن حقكم أن تفرحوا وتتفاخروا بأنفسكم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك