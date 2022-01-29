رسالة بركات لـ صلاح ولاعبي المنتخب قبل مواجهة المغرب

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وجه محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رسالة لمحمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني، قبل مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال بركات في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "المسؤولية ملقاة على صلاح بصفته القائد ولاعبي المنتخب".

وأضاف: "صلاح اكتسب خبرات كبيرة في أوروبا والمرحلة التي وصل لها وأصبح من أفضل 3 لاعبين في العالم لابد أن ينصح لاعبي المنتخب".

وأكمل: "أقول لصلاح استمر في دعمك لزملائك وننتظر منك الكثير، وسنظل نطمع في المزيد".

وأتم: "أقول لباقي اللاعبين أنتم شرفتونا وأسعدتم الجماهير ومن حقكم أن تفرحوا وتتفاخروا بأنفسكم".