قال الكاتب أحمد مراد، إن النجاح الكبير قد يكون له أعراض سلبية، كأن يجعل الكاتب يتراجع أو ينصرف عن الكتابة، مشيرا إلى أنه يشعر دائما بأن رواية "تراب الماس" روايته الأولى؛ لأنها إثبات صريح أنه استطاع استكمال مشوار الكتابة بعد رواية فيرتيجو.

وأضاف مراد، خلال ندوة " اعترافات كاتب بيست سيلر" بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة للكتاب، اليوم الجمعة، كتاب "القتل للمبتدئين" قد يكون لقتل الملل، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون الكاتب مختلفا في كتاباته.

وقال: يجب على الكاتب أن يتمتع بالصبر والتحمل لأن القراء في بعض الأحيان يرفضون بعض الأعمال الأدبية في البداية ومن ثم يتقبلونها، مضيفا "أحاول دائما أن أكون مخلص للتجربة".

أحمد مراد (مواليد القاهرة 1978) كاتب وسيناريست ومصور ومصمم جرافيك مصري، تخرّج في مدرسة ليسيه الحرّية بباب اللوق عام 1996 قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما ليدرس التصوير السينمائي، وتخرّج عام 2001 بترتيب الأول على القسم، ونالت أفلام تخرّجه "الهائمون - الثلاث ورقات - وفي اليوم السابع" جوائز للأفلام القصيرة في مهرجانات بإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا.

ألف مراد، العديد من الروايات ومنها: فيرتيجو وتراب الماس والفيل الأزرق والتي كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014 ورواية 1919 وأرض الإله وغيرها.

شارك في تأليف عدة أفلام منها الفيل الأزرق عن رواية له تحمل نفس الاسم، كذلك قام بتأليف فيلم الأصليين.