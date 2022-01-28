مصدر أمني عراقي: تفكيك 3 صواريخ عقب استهداف مطار بغداد

قال مصدر أمني عراقي، إن قوات الجهد الهندسي تمكنت من تفكيك 3 صواريخ لم يتم إطلاقها؛ وذلك عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.



وأوضح المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الجمعة/ - أن جهة مجهولة قامت بإطلاق 3 صواريخ من عجلة نوع "بيكب" من قضاء أبو غريب محافظة بغداد، باتجاه مطار بغداد الدولي؛ وهو ما أدى إلى تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة، مضيفا أنه تم العثور على 3 صواريخ لم يتم اطلاقها وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد.



يشار إلى أن مطار بغداد الدولي تعرض في وقت سابق اليوم، لقصف صاروخي؛ أدى إلى تضرر إحدى الطائرات.. فيما نوهت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عقب ذلك باستمرار رحلات المسافرين دون أي توقف.