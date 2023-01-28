طه طارق ونورسين علي يتأهلان لنهائي الدوري العالمي للكاراتيه

تأهل اليوم لاعبان إلى النهائي كما تأهلت لاعبة للمنافسة على الميدالية البرونزية، بطولة الدوري العالمي ”البريمييرليج“ التي انطلقت صباح أمس بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 29 من يناير الجاري.

استطاع كلا من طه طارق ونورسين علي التأهل للنهائي في منافسات الكوميتيه وزن +84 كجم رجال والكوميتيه وزن 61 كجم سيدات على التوالي، بينما ستنافس البطلة الأولمبية فريال أشرف على الميدالية البرونزية.

واقيمت اليوم منافسات الكاتا رجال، والكوميتيه موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و -61 كجم سيدات، و -68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات.

نتائج المصريين في اليوم الثاني للبطولة :

كوميتيه سيدات

وزن +61 كجم

استطاعت نورسين علي التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بطلة سويسرا بنتيجة 6-4 ، وكانت قد فازت في ربع النهائي على مواطنتها بسملة حسن بنتيجة 4-0.

وزن -68 كجم

استطاعت البطلة الأولمبية فريال أشرف التأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية بعد الخسارة في نصف النهائي أمام بطلة ايطاليا 1-3، وفازت فريال في الدور ربع النهائي على مواطنتها علا مدني بنتيجة 8-0.

كوميتيه رجال

وزن +84 كجم

استطاع طه طارق التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بطل أذربيجان 8-5 في نصف النهائي ، وكان اللاعب قد تأهل إلى قبل النهائي بعد الفوز على مواطنه محمود بدوي بنتيجة 4-2.

وبالأمس استطاع 4 لاعبين مصريين التأهل إلى النهائي وهم: محمد جابر (-60 كجم رجال)، و عبد الله عبد الجواد (-75 كجم رجال)، و ريم سلامة (-50 كجم سيدات)، و سلمى حسن (-55 كجم سيدات).

وتقام غدا الأحد مباريات الميدالية البرونزية والنهائيات.