جنات: المشكلة الرئيسية للمهرجانات احتواء بعضها على كلمات فاضحة

قالت المطربة جنات، إن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار الأغاني الجديدة (المهرجانات)، رغم كونها موجودة منذ سنوات ولكن تزايد انتشارها مع انتشار السوشيال ميديا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، أن مشكلة المهرجانات الرئيسية أن بعضها يحتوي على كلمات فاضحة، ولا تناسب المجتمع.

وأوضحت جنات أن التنوع في الأغاني أمر جيد، ولكن يجب عدم الإخلال بقيم ومبادئ المجتمع، كما أن نقابة الموسيقيين مؤخرًا لها دور كبير في الحد من انتشار هذه النوعية من الأغاني.

وأوضحت جنات، أنها لا تفضل أن تقدم أغاني من أجل التريند، لكنها تقدم أغاني ذات محتوى هادف دون الخروج عن المألوف.

وأشارت إلى أن فترة كورونا كانت سيئة للغاية حيث أنها لم تقدم أي أغان جديدة، وحتى عقب العودة بعد ذلك كانت الأمور تغيرت كثيرا.