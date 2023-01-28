الرئاسة: زيارة السيسي لأرمينيا تأتى في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة ثنائية هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس لأرمينيا الصديقة، وهى الأولى من نوعها لرئيس مصري، تأتى في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد في وقت سابق من اليوم السبت، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر زوجلوب الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارة الرسمية لأذربيجان، وقد أقيمت الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتقدم بخالص التعازي والمواساة بالنيابة عن الشعب المصري في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية في طهران، متمنياً سيادته الشفاء العاجل للمصابين، ومعرباً عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب.