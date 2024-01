رئيس وزراء إسكتلندا: سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية ولا يمكن معاقبتهم جماعيا

قال رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف، إن سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية، ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي.

وأضاف يوسف في تصريح مقتضب نشره عبر منصة «إكس»، أن الأونروا أكدت أنه سيتم التحقيق في جميع الادعاءات الإسرائيلية بشكل مستقل، مشددا على ضرورة أن تصل المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون بالفعل بشدة.

