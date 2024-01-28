علق الإعلامي عمرو أديب، على المباراة التي يخوضها المنتخب الوطني (وقت كتابة هذه السطور) أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: "إن شاء الله النصر لمصر.. قلبي يحدثني خيرًا.. أنا متفائل بالمنتخب».

وأضاف أن المنتخب يخوض المباراة بتشكيل جيد، لا سيّما مع مشاركة اللاعب محمود حسن تريزيجيه، موضحًا أن المنتخب إذا فاز على الكونغو ستكون له فرصة كبيرة للتأهل للدور نصف النهائي كونه سيواجه منتخب غينيا في الدور نصف ربع النهائي حال انتصاره الليلة.

وتابع: «لو كسبنا الكونغو النهاردة المنتخب هيبقى في حتة تانية.. ربنا يكرمنا وولادنا يقدروا يحققوا الفوز.. إن شاء الله المنتخب يفوز ونفرح وننزل الشوارع».

وأشار إلى أن هناك حالة من الحماسة تسيطر على لاعبي المنتخب، وبالتحديد أولئك الذين يرغبون في إثبات أنفسهم.