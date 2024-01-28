بوسي تطرح أغنيتها الجديدة «زيه تاني»

طرحت المطربة بوسى أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "زيه تاني" من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف.



وتعد الأغنية تغييرا في جلد المطربة بوسى، حيث تقدمها بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.



وطرحت المطربة بوسى، مؤخراً، أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.



وكانت المطربة بوسى قد طرحت مؤخراً أغنية "ارقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي.



