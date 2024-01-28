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بدأت بوادر حرب أهلية أمريكية ثانية تطرق أذهان الكثيرين عقب تصريحات حاكم ولاية تكساس الأمريكية الذي هدد بالتصدي بقوة الحرس الوطني لولايته وسط خلاف بين الحرس الوطني لتكساس مع حرس الحدود الأمريكي حول قضية التصدي لظاهرة المهاجرين غير النظاميين ليكون السؤال عن من سيربح في سيناريو محتمل لحرب أهلية أمريكية ثانية.

وتستعرض جريدة الشروق أهم المعلومات حول ما يعرف بقوات الحرس الوطني الفيدرالي وخاصة تكساس ومدي قدرتها علي إشعال حرب أهلية ومدى قدرة حرس الحدود الأمريكي حال الصدام مع الحرس الوطني.

• ما هي الحرس الوطني؟

ينص القانون الأمريكي وفقا لجامعة كورنيل على دمج القوات المحلية لكل من الولايات الأمريكية المتحدة تحت مظلة الحرس الوطني الفيدرالي، حيث تقوم كل فرقة بتوفير الأمن الداخلي والدفاع على مستوى الولاية بينما تكون حاضرة حال استدعائه من قبل الجيش الأمريكي وذلك وفقا للقانون الصادر عام ١٩٠٣.

وذكرت "أسوشييتد برس" أن تاريخ الميليشيات الأمريكية يرجع لمنتصف القرن الـ١٧ حين بدأت ولاية ماساتشوستس بإنشاء ميليشيا خاصة بها للتصدي لهجمات السكان الأصليين ولقيادة الثورة الأمريكية ضد بريطانيا لتحذو سائر الولايات حذو ماساتشوستس بتشكيل ميليشيات خاصة بها.

تصدر دور الميليشيات على مدار القرن الـ١٩ حتى نهاية الحرب العالمية الأولى بحسب هيئة الحرس الوطني إذ شكلت الميليشيات ٧٠٪ من القوات الأمريكية في الحرب الهندية الشمالية بالقرن الـ١٩ بينما شكلت الميليشيات ٤٠٪ من القوات الأمريكية التي قاتلت بالحرب العالمية الأولي نظرًا لصغر حجم الجيش الأمريكي النظامي.

• ميليشيا تكساس تاريخ من الملاحم

تأسست ميليشيا تكساس باسم ميليشيا تكسان عام ١٨٢٣ وفقا لكتاب ستيفان أوستن مؤسس الميليشيا والتي تأسست لغرض التصدي للسكان الأصليين.

قامت الميليشيا بحملة مقاومة للاستعمار المكسيكي في ثلاثينيات القرن الـ١٩ وفقا لهيوستن كرونيكال لتخوض ٤ معارك شهيرة ختمتها بسان جيسينتو حين كبدت المكسيك هزيمة في ١٨ دقيقة لتكون الولاية الأمريكية الوحيدة التي استقلت دون دعم خارجي ولتشكل إثر ذلك جمهورية تكساس.

شاركت ميليشيا تكساس وفقا لجامعة تكساس في الحرب الأهلية الأمريكية في صف الكونفيدراليين وقد ألحقت الميليشيا بالجيش الأمريكي إحدي أشهر هزائم الحرب الأهلية على غرار موقعة ممر سابين الثانية وكانت الولاية بسبب الميليشيا الخاصة بها من آخر الولايات خروجا من معسكر الكونفيدرالية.

شاركت ميليشيا تكساس ضمن الحرس الوطني الفيدرالي بمختلف الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة ووفقا لهيئة جيش تكساس فالحرس الوطني للولاية شكل أكبر قوة حرس وطني أمريكية قاتلت في أفغانستان والعراق.

• القوة والسلاح

ذكر موقع إنسايدر أن ميليشيا تكساس ذات الـ٢٣ ألف جندي هي ثاني أقوى قوة أمريكية بعد الجيش الأمريكي.

تملك ميليشيا الحرس الوطني للولاية بحسب مكتب حاكم الولاية جيش يحوي مختلف الأسلحة من مدفعية وطيران ومخابرات ودعم لوجيستي بينما تنقسم الميليشيا لفرقة مشاة ملحق بها ٧ ألوية بجانب ٧ أسراب جوية تمتلك المقاتلات مثل إف١٦ وعدد من المروحيات وطائرات النقل.

• حرس الحدود الخصم الأقل تسليحا

تعد هيئة حرس الحدود الأمريكية هي الخصم المباشر لميليشيا الحرس الوطني لتكساس إذ أن حرس الحدود هم المكلفون بتنفيذ أوامر الدولة والتعامل مع الأسلاك الشائكة التي بنتها الميليشيا على الحدود الأمريكية المكسيكية.

ذكرت هيئة الجمارك والحدود الأمريكية إن عناصر حرس الحدود مسلحين بمسدسات جلوك بينما يحمل العديد من العناصر رشاشات إم٤ الخفيفة وقواذف للقنابل المسيلة للدموع بجانب أسطول من ١٠ ألف سيارة رباعية الدفع موزعة على حرس الحدود على طول حدود الولايات المتحدة.