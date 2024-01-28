فرنسا تعلق مساعداتها لوكالة أونروا في الربع الأول من عام 2024

قررت فرنسا تعليق مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الربع الأول من عام 2024، وفق بيان لوزارة الخارجية صدر الأحد.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدول المانحة ضمان استمرارية عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها؛ بسبب اتهامات إسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في 7 أكتوبر الأول الماضي.

وأوضح جوتيريش في بيان: «فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا».

واتهمت إسرائيل موظفين عدة في أونروا بأنهم «كانوا ضالعين في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس»، ما دفع بعض الدول المانحة الرئيسية إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية.

ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية تفاصيل الأدلة المتعلقة بالتورط المزعوم لموظفي الأونروا السابقين في الهجمات.

وحث رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، المفوض العام فيليب لازاريني، الدول على إعادة النظر في تعليق تمويلها للوكالة.

وقال لازاريني، في بيان صدر السبت، إن تسع دول أعلنت أنها ستسحب تمويلها مؤقتا للأونروا، بعد أن أعلنت الوكالة أنها فصلت موظفين يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر.

وقالت الأونروا إنها تحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بموظفيها.

وأضاف لازاريني: «إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف».