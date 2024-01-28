عرضت شبكة «قدس» الإخبارية، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إغلاق مستوطنين إسرائيليين بحماية من قوات الاحتلال، معبر كرم أبو سالم؛ لمنع إدخال شاحنات المواد الغذائية إلى قطاع غزة.

وحذرت الأمم المتحدة أمس السبت، من تداعيات تراجع وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من قطاع غزة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا» تحذيره من تداعيات تراجع وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من قطاع غزة، وحجب المساعدات عن معبر كرم أبو سالم الحدودي يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وقال المكتب في بيان: «في 25 و26 يناير الجاري، منع المتظاهرون الإسرائيليون شاحنات المساعدات من الوصول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم»، مضيفاً: «إن الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والطحين والخيام ومستلزمات النظافة لم تتمكن من الدخول».

وذكر البيان أنه تم تسهيل دخول نحو 15 بالمئة فقط (ثمان من أصل 51) من بعثات المساعدات الإنسانية المخطط لها إلى شمال غزة في الفترة من 1 إلى 25 يناير الجاري، على حين تم رفض 29 بعثة.

من جهتها، أصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا، استنكرت فيه سماح الاحتلال للمتظاهرين بمنع وصول المساعدات لمعبر كرم أبو سالم.

وقالت الخارجية إنه «لا يكاد يمر يوم واحد دون أن توجه الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة المختلفة ومدرائها العاملة في الشئون الإنسانية تحذيراً من مغبة انتشار المجاعة في قطاع غزة، وتعرض أكثر من 2 مليون فلسطيني لمخاطرها بشكل حقيقي وجدي»