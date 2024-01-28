أجرى فريق من جامعة الملك سلمان الدولية بحوثًا للتقنيات الرقمية الذكية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون بمدينة رأس سدر للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية، وذلك باستخدام جهاز Sapflow تمهيدًا لتطبيقها على مستوى محافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور عبدالغني الجندي، عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان، إن هذا الإنجاز جاء بالتعاون بين باحثين من الجامعة وباحثين محطة بحوث رأس سدر، ومركز بحوث الصحراء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي.

وأوضح، في تصريح اليوم، أن الباحثين قاموا بإجراء دراسة بحثية باستخدام أحدث جهاز رقمي لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون، مؤكدًا أنه جرى تنفيذ هذه الإجراءات لتتماشى مع خطط الدولة بإدخال منظومة الري الذكي بمشروعات مصر القومية لاستصلاح واستزراع 4 ملايين فدان، وجرى تقدير الاستهلاك المائي الفعلي لإدارة المنظومة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم إنتاجية وحدة المياه.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن الجامعة تسعى إلى دعم المشروعات البحثية التي من شأنها تقدم كافة خدمات الدعم للمجتمع المحيط، مؤكدًا التعاون المستمر بين الجامعة ومركز بحوث الصحراء للقيام بتنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية وخريجي المدارس الفنية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء والتجمعات التنموية والمزارعين، لتحسين وتطوير منظومة الري بمزارعهم، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية.