نتنياهو: قمة باريس المخابراتية بناءة لكن لا يزال هناك فجوات

أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن اجتماعا بناء حول وضع الرهائن في قطاع غزة، بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية والولايات المتحدة ومصر ورئيس وزراء قطر، قد انتهى في أوروبا.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان، قائلا: "منذ بعض الوقت، انتهت قمة في أوروبا، حضرها رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رونين بار، واللواء الاحتياطي نيتسان ألون، ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية. كان الاجتماع بناء".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه "لا تزال هناك اختلافات كبيرة في مواقف الأطراف، والتي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات إضافية، هذا الأسبوع".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "الحرب في قطاع غزة تتقدم بشكل أفضل من المتوقع".

وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "تحقيق الأهداف في الحرب سيستغرق أشهرا عدة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة استغرقت 9 أشهر لتدمير القوى المتطرفة في الموصل"، في إشارة إلى المدينة العراقية التي ظلت لفترة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة).

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الموصل أصغر من غزة ولم تكن بها أنفاق البنية التحتية للإرهاب".