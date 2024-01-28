شعبة القصابين عن احتمالات وصول سعر اللحوم لـ400 جنيه: سلع كثيرة ارتفعت أسعارها

علق مصطفى وهبة الرئيس المؤقت لشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن احتمالية وصول سعر الكيلو جرام من اللحوم لـ400 جنيه، قائلًا إن هذا الوضع من الارتفاع يسود على الكثير من السلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هناك نقصًا في المعروض بسبب تصدير كمية من المواشي للخارج.

وأشار إلى أنّ الكثيرين يفضلون التصدير بهدف بيع المواشي بالدولار وليس بالجنيه، وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار، بجانب عدم الإنتاج المحلي بكميات كبيرة.

وشدد على أن أصحاب المزارع مُطالبون بتقليل هامش الربح لديهم، ليتمكن الجزارون من مباشرة أعمالهم، لافتًا إلى أن هامش الربح بالمزرعة يتراوح بين 15 و20%، وهو رقم وصفه بالكبير.

ولفت إلى أن تقليل هامش الربح لدى أصحاب المزارع بجانب زيادة حجم المعروض في السوق يمكن أن في يُحقق استقرارًا في السوق.