متظاهرو الكونغو يهاجمون سفارات أجنبية احتجاجا على تقدم المتمردين شرقي البلاد

هاجم متظاهرون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عدة سفارات أجنبية بالعاصمة كينشاسا؛ احتجاجا على تقدم متمردي حركة 23 مارس (إم 23) المدعومين من رواندا إلى مدينة جوما الرئيسية شرقي البلاد

وأطلقت الشرطة، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أثناء تقدمهم نحو السفارات في كينشاسا، حيث يقومون بالسبل والنهب، أو إضرام النيران في أجزاء من مبانيها.

كما تعرضت سفارتا كينيا وأوغندا للهجوم، حسبما أفاد صحفيو وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في الموقع.

ويشكل متمردو "إم 23" واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتنافس على الفوز بموطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالمعادن، على طول الحدود مع رواندا، في صراع مستمر منذ عقود؛ مما أسفر عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

واتهمت الكونغو والولايات المتحدة وخبراء الأمم المتحدة، رواندا بدعم حركة إم 23، التي تتألف في الأساس من أفراد من عرقية التوتسي الذين انشقوا عن الجيش الكونغولي قبل أكثر من عقد من الزمان.