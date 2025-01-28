الهلال يعلن فسخ تعاقده مع نيمار

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أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، فسخ تعاقده مع البرازيلي نيمار جونيور بالتراضي بين الطرفين.

قال نادي الهلال في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" اتفقت شركة نادي الهلال ولاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار جونيور على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط اللاعب بالنادي بالتراضي".

أضاف الهلال في بيانه:" مقدما شكره وتقديره لنيمار على ما قدمه طيلة فترة تمثيله الهلال، متمنية للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية".

وخلال فترة تواجد نيمار في الهلال شارك البرازيلي في 7 مباريات بإجمالي 428 دقيقة، سجل خلالها هدف وحيد وصنع هدفين.

وأتم نيمار اتفاقه مع نادي سانتوس البرازيلي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل أبعدته عن الملاعب فترة طويلة ولم يشارك مع الهلال في المباريات كثيرا وعقب تعافيه وعودته للملاعب تعرض للإصابة مجددا، لينتهي به الحال بفسخ تعاقده مع الهلال.