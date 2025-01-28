 هل يلتقي نتنياهو مع ترامب في واشنطن قريبا؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هل يلتقي نتنياهو مع ترامب في واشنطن قريبا؟

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في البيت الأبيض. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في البيت الأبيض. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز
وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 11:32 ص

نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهما إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبذل مساعي لعقد لقاء مع الرئيس دونالد ترامب، في واشنطن، خلال الأسبوع المقبل.

وقال المسئولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه "من المرتقب أن يكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض، منذ تنصيبه الأسبوع الماضي".

وأضاف المسئولان لـ"أسوشيتد برس" أن تفاصيل الزيارة سيجري بحثها خلال زيارة مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل هذا الأسبوع، للقاء نتانياهو وكبار المسئولين الإسرائيليين.

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، لمّح ترامب إلى قرب عقد اللقاء قائلاً: "سأجري محادثات مع بيبي (نتنياهو) في المستقبل القريب.. سيأتي إلى هنا للقائي"، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وفيما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري أولاً نبأ الزيارة المرتقبة، نفى المتحدث باسم نتنياهو، عومر دوستري، عبر منصة "إكس" تلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي دعوة رسمية من البيت الأبيض حتى الآن.

لكن مسؤولا إسرائيلياً، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أكد أن نتانياهو من المتوقع أن يزور البيت الأبيض في فبراير، مشيراً إلى أن الموعد المحدد لم يُحسم بعد في انتظار الإعلان الرسمي.


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