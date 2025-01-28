تراجع ملموس لأسعار الذهب العالمي في بداية تعاملات الأسبوع

رغم تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية استهلت أسعار العقود الاجلة للذهب تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بتراجع ملموس، مع قيام المتداولين بتصفية بعض المراكز الطويلة الأجل بسبب عمليات البيع في أسواق الأسهم.

ورغم أنه من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي على الأقل، فمن غير المتوقع الإعلان يوم الأربعاء المقبل عن خفضها.

وقد أدت البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى إثارة المخاوف بشأن إحجام مجلس الاحتياط عن خفض أسعار الفائدة لفترة طويلة، ولكن العديد من خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في وقت ما خلال النصف الأول من العام.

وفي سوق الصرف انخفض مؤشر الدولار، الذي ارتفع إلى 81ر107 في التعاملات الأوروبية، إلى أدنى مستوى له عند 97ر106 نقطة في جلسة نيويورك قبل أن يرتفع إلى 41ر107 نقطة، بانخفاض طفيف عن يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم بواقع 80ر39 دولار أي بنسبة 43ر1% إلى 50ر2737 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.

في حين تراجع سعر الفضة بواقع 769ر0 دولار أي بنسبة 5ر2% تقريبا إلى 254ر30 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي. وتراجع سعر النحاس بواقع 0815ر0 دولار أي بنسبة 9ر1% تقريبا إلى 2085ر4 دولار للرطل.