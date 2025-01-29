الزناتي يجيب: هل يحصل بيراميدز على نقاط مباراة الأهلي؟

أكد حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي بيراميدز لن يحصل على نقاط مباراة الأهلي، على إثر أزمة مشاركة نيجك جراديشار، لاعب الأحمر في المباراة.

وقال حسام الزناتي في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "نادي بيراميدز لن يحصل على نقاط مباراته أمام الأهلي، لأن نيجك جراديشار صدر له كارنية من الاتحاد، والخطأ الأكبر يقع على اتحاد الكرة واللاعب ليس طرف في الأزمة".

وأضاف: "أي شخص يمتلك حساب على نظام TMS يستطيع الدخول على السيستم ومعرفة بطاقة اللاعب تتواجد في أي اتحاد، ولكن لا يعرف متى تم إرسالها أم تم قبولها".

وتابع: "فيفا ليس طرفًا في الأزمة، وسيتم تحويل الأمر لرابطة الأندية، واتحاد الكرة أصدر كارنيه اللاعب والاتحاد هو من أخطأ، بعد إصدار كارنية اللاعب قبل قبول بطاقته الدولية على السيستم".

وأكمل: "سيتم اللجوء للائحة المسابقة، والتي تنص على أن اللاعب الذي يمتلك كارنية يكون قيده سليم، لذا يحق له المشاركة في المباراة".

وأتم حسام الزناتي تصريحاته قائلًا: "فيفا أقصى شيء يستطيع أن يفعله هو تحويل اتحاد الكرة للجنة الانضباط وتغريمه 30 ألف فرانك".