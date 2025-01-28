رئيس هيئة المتحف المصري الكبير يكشف تفاصيل حفل الافتتاح: سيمتد إلى ربوع مصر

أعرب الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، عن شرفه وفخره بتولي هذا المنصب في هذا الوقت، واصفا المسئولية بالكبيرة تجاه المصريين والعالم أجمع.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON E»، أن حفل افتتاح المتحف في الثالث من يوليو ليس مجرد افتتاح متحف؛ بل حدث تاريخي، واصفا إياه بـ «هدية مصر للعالم» كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن تنظيم الحفل سيكون بأيد مصرية، لافتا إلى تولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسئوليته، على غرار موكب المومياوات وحفل طريق الكباش في الأقصر.

وشدد أن الشكل سيكون مختلفا تماما مع استعراض كثير من الأمور التي تعد مصدر فخر للمصريين سواء كان ذلك في مناطق مختلفة من ربوع مصر، مشيرا إلى أن الاحتفال سيمتد إلى دول أخرى.

ونوه أن الحفل سيعتمد بشكل أكبر على الإبداع المصري واستخدام قوة مصر في علم الآثار وما نمتلكه من عناصر إبهار تاريخية على وجود شخصيات أجنبية، موضحا أن الاحتفالية لن تقتصر على يوم واحد.

ولفت أن السيناريوهات المطروحة لا زالت قيد المناقشة من خلال لجنة على مستوى وزارة السياحة ومجلس الوزراء، موضحا أن الاحتفال قد يمتد ليوم أو ثلاثة أيام أو أسبوع أو أكثر على امتداد مجموعة من الأشهر.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد إعداد سيناريوهات مختلفة سيتم عرضها على الرئيس السيسي بعد ذلك للموافقة عليها، مضيفا أن الشركة المتحدة تقدم سيناريوهات تبعث على الفخر لدى المصريين، كما حدث في موكب المومياوات، معتقدا أن هذا المشهد سيتكرر ولكن على نحو أوسع.