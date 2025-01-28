ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإنشاء قبة حديدية أمريكية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين على أمر تنفيذي ببدء عملية لتطوير ما يسمى "القبة الحديدية الأمريكية" باعتبارها درع دفاع صاروخي شامل للبلد، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وقال سكرتير موظفي البيت الأبيض ويل شارف للصحفيين إن ترامب وقع على هذا الأمر التنفيذي على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من ميامي في ولاية فلوريدا، حيث أكد أمام مؤتمر للحزب الجمهوري في وقت سابق الاثنين عزمه على إنشاء نظام دفاع جوي "بأحدث تقنية" للولايات المتحدة على غرار نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي الذي أشاد ترامب بأدائه خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس" وقال "أعتقد أن الولايات المتحدة تستحق أن يكون لها هذا".



وجاء في نص الأمر التنفيذي الذي نشر على موقع البيت الأبيض أنه "لا يزال التهديد بالهجوم بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز وغيرها من الهجمات الجوية المتطورة هو التهديد الأكثر كارثية الذي يواجه الولايات المتحدة".

وأشارت الوثيقة إلى أن "الرئيس (الأسبق) رونالد ريغان قد سعى إلى بناء دفاع فعال ضد الهجمات النووية، وعلى الرغم من أن هذا البرنامج أسفر عن العديد من التقدم التكنولوجي، إلا أنه ألغي قبل أن يتحقق هدفه".

وأضافت أنه "على مدى السنوات الأربعين الماضية، وبدلا من أن يقل التهديد الناجم عن الجيل التالي من الأسلحة الاستراتيجية، أصبح هذا التهديد أكثر شدة وتعقيدا مع تطوير الخصوم.. لأنظمة إيصال من الجيل التالي وقدراتهم الدفاعية الجوية والصاروخية المتكاملة على الصعيد الوطني".

وتطالب الوثيقة وزير الدفاع الأمريكي بأن يقدم في غضون 60 يوما إلى الرئيس "بنية مرجعية ومتطلبات قائمة على القدرات وخطة تنفيذ للجيل القادم من درع الدفاع الصاروخي".

كما يتعين على وزير الدفاع وبالتعاون مع القيادة الاستراتيجية والقيادة الشمالية للولايات المتحدة أن يقدم إلى الرئيس "تقييما محدثا للتهديد الصاروخي الاستراتيجي للوطن ومجموعة أولويات محددة للدرع الدفاعي الصاروخي من الجيل القادم"، إضافة إلى "مجموعة من المواقع ذات الأولوية التي توفر بشكل تدريجي الحماية من أي هجوم مضاد من قبل الخصوم النوويين".