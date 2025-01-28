اليونان تشير لاستعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أشد صرامة إزاء الهجرة

قال وزير الهجرة اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة في عام 2025، مع تركيز على التوسع في عمليات الترحيل، لكنه لن يتبنى إجراءات متشددة على غرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقل تلفزيون "إي آر تي" الذي تديره البلاد عن باناجيوتوبولوس قوله إن "إعادة المهاجرين مكبلين على متن طائرات عسكرية يختلف تماما عن استخدام طائرات تجارية عادية".

وأضاف أنه بالنسبة للأوروبيين "تطورت الهجرة من مسألة إنسانية بصورة أساسية إلى مسألة أمنية بشكل جوهري".

ومن المقر أن يجتمع وزراء الهجرة والأمن الداخلي بالاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس في العاصمة البولندية، وارسو، لبحث المزيد من الجهود الصارمة ضد الهجرة، بدعم من الرئاسة البولندية الحالية للتكتل.

يشار إلى أن ترامب منذ توليه المنصب قد اتخذ نهجا أشد صرامة بصورة ملحوظة تجاه الهجرة وتقييد حق اللجوء، حيث أرسل القوات إلى الحدود الأمريكية- المكسيكية، وعزز من مداهمات الهجرة وعمليات الترحيل السريعة.