اعتداء على سفارة بلجيكا في الكونغو

أعلنت بلجيكا، الثلاثاء، تعرض سفارتها في عاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" للاعتداء.

وأفادت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان، بأن "المظاهرات العنيفة" مستمرة بالقرب من العديد من السفارات في العاصمة كينشاسا، بما في ذلك سفارة البلاد.

وأشار البيان إلى أن بوابة سفارة بلجيكا تعرضت للحريق، مؤكدًا السيطرة عليه بعد وقت قصير وعدم وجود أي مخاطر متعلقة بالموظفين أو زائري السفارة، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكد أن الوزارة تتابع التطورات عن كثب، وعلى اتصال مع السفارة في كينشاسا ومسؤولي الكونغو الديمقراطية.

وأشار البيان إلى أن السفارة طلبت المزيد من الإجراءات الأمنية الفورية من سلطات الكونغو، التي ردت بشكل إيجابي.

وتابعت: "لفتنا انتباه السلطات الكونغولية إلى واجبها في حماية المباني الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين، وكما هو الحال دائمًا، فإن حماية سلامة موظفي السفارة والمجتمع البلجيكي هي أولويتنا".

وأوصت الوزارة المواطنين البلجيكيين المقيمين في الكونغو بعدم مغادرة منازلهم.

وشهدت كينشاسا احتجاجات واسعة النطاق ضد رواندا وحركة "23 مارس" (إم 23) المتمردة.

وتجمع المحتجون في نقاط مختلفة في كينشاسا للتنديد بحصار حركة "إم 23" لمدينة جوما.