تقرير للكونجرس: ضابطان اتحاديان أطلقا النار في واقعة مقتل الممرض أليكس بريتي بمينيابوليس

أفاد مسؤول في وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في إشعار أُرسل إلى الكونجرس يوم الثلاثاء، بأن ضابطين اتحاديين أطلقا النار خلال المواجهة التي أسفرت عن مقتل ممرض العناية المركزة، أليكس بريتي، في مدينة مينيابوليس.

ووفقا للإخطار الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، حاول الضباط اقتياد بريتي إلى الحجز لكنه قاوم، مما أدى إلى وقوع اشتباك. وقال المسؤول إنه خلال الصراع، صرخ أحد عملاء دورية الحدود عدة مرات: "معه سلاح!".

وأشار الإشعار إلى أن ضابطا من دورية الحدود وآخر من وكالة الجمارك وحماية الحدود أطلقا النار من مسدسات من طراز "جلوك".

وذكر الإشعار أن محققين من مكتب المسؤولية المهنية التابع للوكالة أجروا التحليل بناء على مراجعة لقطات الكاميرات المثبتة على أجساد الضباط ووثائق الوكالة. ويلزم القانون الوكالة بإبلاغ اللجان المعنية في الكونجرس عن حالات الوفاة التي تحدث أثناء احتجاز الوكالة للأفراد في غضون 72 ساعة.

وجاء هذا الإخطار غداة تكليف الرئيس دونالد ترامب لـ "قيصر الحدود" توم هومان بتولي مسؤولية حملة إدارته ضد الهجرة في ولاية مينيسوتا في أعقاب وفاة بريتي، والتي تعد ثاني حادثة إطلاق نار قاتلة هذا الشهر لشخص على يد إنفاذ قوانين الهجرة.