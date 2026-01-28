محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الطواقم المعينة التي ستدير مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام اليوم الأربعاء، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز، هي، الزمالك ضد بتروجت، بيراميدز ضد الجونة، والمصري ضد سيراميكا كليوباترا.

يقود محمود وفا صافرة إدارة مباراة الزمالك وبتروجت، ويعاونه حكم مساعد أول محمد مجدي سليمان، وحكم مساعد ثان خالد حسين، وحكم رابع حسن محمود.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو خالد الغندور، ويعاونه حكم مساعد هاني خيري.

يتولى محمد عباس قابيل إدارة مباراة بيراميدز والجونة، ويعاونه حكم مساعد أول إسلام أبو العطا، وحكم مساعد ثان شريف عبد الله، وحكم رابع أحمد ناصر.

ويجلس في غرفة تقنية الفيديو عبد العزيز السيد، ويعاونه حكم فيديو مساعد أحمد عادل عبد الفتاح.