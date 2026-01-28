تنفيذي الشرقية يناقش رفع معدلات الإنجاز في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتعظيم الموارد

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز الملفات الحيوية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، على ضرورة تسريع إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، مع الاستمرار في إزالة الإعلانات المخالفة والتأكد من تراخيص المحال التجارية، فضلًا عن تعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات لدعم خطط التنمية، مع المتابعة اليومية لمتغيرات المواقع ومواجهة أي مخالفات.

واستعرضت الإدارات المعنية، خلال الاجتماع، موقف منظومة المتغيرات المكانية، إذ بلغ إجمالي الحالات 191 ألفًا و795 متغيرًا، تم الرد على 191 ألفًا و591 منها بنسبة تنفيذ 99.89%.

كما تم استعراض موقف طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، والتي بلغ إجماليها مليونًا و651 ألفًا و663 طلبًا، تم إنجاز مليون و608 آلاف و670 منها بنسبة تنفيذ 98.3%؛ ليؤكد المحافظ على سرعة إصدار شهادات البناء وإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

فيما تابع المحافظ، موقف إدارة الأملاك والإعلانات والتراخيص، إذ تم تسجيل 14 ألفًا و266 عقدًا، وإزالة 476 إعلانًا مخالفًا، وإصدار 5 آلاف و245 رخصة للمحال العامة، بجانب متابعة تحصيل الإيرادات بمراكز ومدن المحافظة، والرقابة على تنفيذ الخطة الاستثمارية، التي تبلغ اعتماداتها نحو مليار و145 مليونًا و980 ألف جنيه، وتشمل برامج النقل والطرق والخدمات المحلية والبيئة والتنمية الاقتصادية والحضرية والريفية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات على أرض الواقع.