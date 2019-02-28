باكستان: عدم إدانة واشنطن للغارات الهندية أدى إلى زيادة التوترات مع نيودلهي

صرّح السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسد مجيد خان، أمس الأربعاء، بأن إسلام آباد فسرت تعامل واشنطن مع قضية الغارات الجوية الهندية على بلاده على أنه تأييد للموقف الهندي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مجيد خان قوله، خلال حواره مع الصحفيين، إن عدم إدانة الولايات المتحدة للغارة الجوية الهندية داخل بلاده أدى إلى زيادة التوترات بين باكستان والهند.

وأكد خان خلال الحوار على ما قاله رئيس الورزاء الباكستاني، عمران خان، مسبقاً أن إسلام آباد قدّمت عرضاً "مخلصاً" للتحقيق في التفجير الانتحاري الذي وقع يوم 14 فبراير الجاري على الجانب الهندي من كشمير والذي دفع نيودلهي للإغارة على باكستان يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف السفير الباكستاني أن بلاده ترغب في الحوار مع الهند وتجنب الحرب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عمران خان أعطى الإذن للقوات المسلحة الباكستانية بالرد "بشكل حاسم وشامل على أي عدوان".