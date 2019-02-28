الخميس 28 فبراير 2019 5:55 ص القاهرة القاهرة 13.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

باكستان: عدم إدانة واشنطن للغارات الهندية أدى إلى زيادة التوترات مع نيودلهي

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الخميس 28 فبراير 2019 - 5:49 ص | آخر تحديث : الخميس 28 فبراير 2019 - 5:49 ص

صرّح السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسد مجيد خان، أمس الأربعاء، بأن إسلام آباد فسرت تعامل واشنطن مع قضية الغارات الجوية الهندية على بلاده على أنه تأييد للموقف الهندي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مجيد خان قوله، خلال حواره مع الصحفيين، إن عدم إدانة الولايات المتحدة للغارة الجوية الهندية داخل بلاده أدى إلى زيادة التوترات بين باكستان والهند.

وأكد خان خلال الحوار على ما قاله رئيس الورزاء الباكستاني، عمران خان، مسبقاً أن إسلام آباد قدّمت عرضاً "مخلصاً" للتحقيق في التفجير الانتحاري الذي وقع يوم 14 فبراير الجاري على الجانب الهندي من كشمير والذي دفع نيودلهي للإغارة على باكستان يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف السفير الباكستاني أن بلاده ترغب في الحوار مع الهند وتجنب الحرب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عمران خان أعطى الإذن للقوات المسلحة الباكستانية بالرد "بشكل حاسم وشامل على أي عدوان".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك