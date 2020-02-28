تركيا: أردوغان وبوتين يوافقان على اللقاء «في أقرب وقت ممكن»

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اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على اللقاء "في أقرب وقت ممكن"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن الرجلين اتفقا في مكالمة هاتفية أجريت اليوم على إجراء لقاء "وجها لوجه"، عقب مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل وإصابة 32 في غارة جوية عليهم في محافظة إدلب بشمال غرب سورية.

ومن ناحية أخرى، يجري المندوبون الأتراك والروس محادثات في أنقرة بشأن إدلب، بحسب الأناضول.

وأضافت الوكالة أن نائبي وزيري خارجية البلدين يترأسان اجتماعات المندوبين لليوم الثالث على التوالي من المحادثات في العاصمة التركية.