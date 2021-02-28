ضبط مغاسل سيارات مخالفة وإزالة حالتي تعدي بكفر الشيخ

تمكنت عدد من الحملات بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وضبط عدد من مواتير السيارات المستخدمة لغسل السيارات على الطريق الدولي الساحلي.



أكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أن قرية الشقة التابعة للوحدة المحلية بميت الديبة، شهدت تنظيم قافلة طبية شملت 12 تخصصاً طبياً، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتوفير كل الأدوية المطلوبة، كما جري رفع كفاءة النظافة العامة ومسح الشوارع، ومتابعة الامتحانات في اليوم الأول بمدينة قلين.



وأضاف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أن حملة مجلس المدينة، تمكنت من إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 170متراً.



وقال جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، تمكنت حملة مجلس المدينة، من إزالة المغاسل على الطريق الدولى الساحلى بنطاق قرية البصراط، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم ضبط عدد من ماكينات غسيل السيارات.