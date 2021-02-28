برلماني: اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري جعلت منه جباية وافتراس للمواطن

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إنه تقدم الأربعاء الماضي بطلب لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري، بعد الجدل الذي أثير حوله من قبل المواطنين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هدف قانون الشهر العقاري هو الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، مشيرًا إلى اعتراض مجلس النواب السابق على الأعباء المالية الإضافية الموجودة به.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري نسفت فلسفته الخاصة بحماية الثروة العقارية، وجعلت منه قانون جباية وافتراس للمواطن المصري من قبل هيئات كثيرة، ذاكرًا أن الدولة لم تنتهي إلى الآن من التصالح على الأبنية المخالفة، اللازم لتسجيل العقارات.

وأشار إلى أن المواطن عبء بالكثير من الرسوم خلال قانون التصالح على الأبنية المخالفة، مؤكدًا أن نفس الأمر يتكرر الآن مع قانون الشهر العقاري، من رسوم طلب التسجيل ونقابة المحامين.



