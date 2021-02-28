طنطا أول محطات عرض المتفائل ضمن التجوال والمواجهة

ضمن مشروع المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، يسافر فريق عمل عرض "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي إلى مدينة طنطا بالغربية، غدا الأحد، ليستعد لتقديم 5 ليالي عرض ابتداء من الاثنين المقبل وحتى الجمعة ، على مسرح المركز الثقافي بطنطا في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن الخطة التي تنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي.

الجدير بالذكر أن مدينة طنطا هي أول محطات العرض خارج القاهرة والإسكندرية، حيث من المقرر تقديمه بمحافظات كفر الشيخ، وأسيوط، والأقصر خلال شهر مايو المقبل، ضمن مشروع المواجهة والتجوال، حيث تقدم جميع عروضه بالمحافظات بالمجان.

تدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.