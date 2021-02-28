النمسا: تعاون مكثف مع دول غرب البلقان لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال كارل نيهمر وزير داخلية النمسا إن "الفترة القادمة سوف تشهد العديد من برامج العمل والتعاون المشترك المكثف مع دول غرب البلقان، للتنسيق بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر".

وأضاف نيهمر، في تصريحات اليوم الأحد، أن قضية الهجرة غير الشرعية تفرض نفسها على دول الاتحاد الأوروبي بقوة، وهناك حاجة إلى تنسيق مشترك تام على جميع المستويات، موضحا أن وزارة الداخلية تعمل على تركيز الجهود لزيادة فاعلية شبكات الأمان ضد الهجرة، سواء على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية أو على حدود النمسا.

يُشار إلى أن النمسا تطبق حاليا نظاما متطورا لمراقبة الحدود بالطائرات بدون طيار، وتنسق مع دول الجوار لوقف حركة الهجرة غير الشرعية.. وتمكنت بالفعل من ترحيل المئات من المتسللين عبر الحدود بعد فحص طلبات اللجوء والتأكد من سلبيتها.. ومن المعروف أن طريق غرب البلقان هو من أشهر الطرق التي يسلكها اللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين.