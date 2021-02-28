وزيرة الثقافة: نطمح لانتشار جائزة الدولة للمبدع الصغير في كل محافظات مصر

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجائزة الدولة للمبدع الصغير، لافتة إلى أن رعايتها للجائزة تعطي قوة دفع للأطفال والشباب، ودليل على اهتمام الدولة بتلك الفئة.



وأضافت عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الوزارة بدأت جائزة الدولة للمبدع الصغير في حدود معينة تتماشى مع إمكانيات الوزارة والدولة حاليا، متابعة: «طموحنا تكبر في عدد الجوائز والأفرع وتحقيق انتشارها على مستوى كل محافظات مصر».



وأشارت إلى أن الضوابط المبدئية الخاصة بالانضمام للجائزة قريبة من ضوابط المرشحين لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق، معلنة ضم أفرع مختلفة ومتنوعة للجائزة كل عام لفتح المساحة لبيئات وفئات أكثر.



وأوضحت وزيرة الثقافة أن اللجان العلمية المتخصصة تضع الشروط المحددة لكل فرع من فروع الجائزة، قائلة إن تنوع الأفرع يزيد من قيمة الجائزة على مدار السنوات المقبلة.



ولفتت إلى أن الجوائز المقدمة في مجال الثقافة والابتكار والفن والعزف والرسم والغناء والقصة والشعر والمقال القصير والابتكار التكنولوجي، مضيفة أن هناك آلية للتعامل مع المتقدمين واتخاذ مجموعة من الإجراءات للتأكد من صحة الابتكار.



وتابعت: «أمر يسعدنا أن نكون مسؤولين عن هذا التعب ويكون مثمرًا، ومع الجوائز نقدم دعمًا من الوزارة والدولة لمن يحتاج صقل الموهبة بالدراسة من خلال منح للدراسة بأكاديمية الفنون».



وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي.