ألمانيا تشدد قواعد الدخول للقادمين من منطقة موزيل الفرنسية الحدودية



تعتزم السلطات الألمانية تشديد قواعد الدخول إلى البلاد بالنسبة للقادمين من منطقة موزيل الفرنسية الحدودية وذلك في إطار مكافحة انتشار طفرات كورونا الخطيرة.



وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الفيروسات على الإنترنت اليوم الأحد أنه من المنتظر أن تصنف الحكومة الاتحادية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء المنطقة الواقعة على الحدود مع ولايتي زارلاند وراينلاند بفالتس ضمن مناطق طفرات فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وسجلت فرنسا 186 حالة وفاة مساء السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61450 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في فرنسا.



وتشهد فرنسا انخفاضًا في عدد حالات دخول المستشفى إلى أقل من 25 ألف مريض مساء السبت بعد ثلاثة أيام من التراجع. تم نقل 24989 شخصًا إلى المستشفى مساء يوم السبت، من بينهم 3453 في العناية المركزة، في حين رفعت عدة مدن فرنسية حالة التأهب القصوى وزيادة المراقبة على المرور بين المدن، بينها 20 مقاطعة فرنسية تجنباً لفرض إغلاق ثالث، بحسب محطة "إل.سي.إي" الفرنسية.



فيما رفضت الحكومة الفرنسية، طلب بلدية باريس بفرض إغلاق عام في العاصمة الفرنسية لمدة 3 أسابيع، معتبرة أن بلدية لن تستطيع وحدها السيطرة على الوضع أو تحمل عواقب توقف جميع الأنشطة لمدة 3 أسابيع.