عماد سليمان: نستهدف إعادة الثقة للاعبينا وسعيد بالروح داخل المعسكر

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قال عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي والمشرف على فريق الكرة، أنه تم عقد جلسات تحفيزية منفردة مع اللاعبين على هامش معسكر الفريق بالعين السخنة.

وأضاف عُمدة الدراويش: ”تلك الجلسات تستهدف إعادة الثقة بالنفس لدى اللاعبين والتأكيد على قدراتهم في تخطي سلسلة تراجع النتائج ووضع الفريق بمكانته المنتظرة بين الكبار”.

وتابع سليمان: ”من بين مكاسب المعسكر تتمثل في الإرتقاء جليا بالقدرات البدنية لدى اللاعبين فضلا عن تحقيق مزيج من التناغم والانسجام بين كافة عناصر الفريق”.

وأتم نجم الدراويش التاريخي حديثه: ”سعيد للغاية بالروح المثالية التى ظهرت في المعسكر وهو ما ظهر مع عودة محمود دونجا ارتكاز الفريق بعد سلبية المسحة التى خضع لها مؤخرًا”.