عماد سليمان: نستهدف إعادة الثقة للاعبينا وسعيد بالروح داخل المعسكر

قال عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي والمشرف على فريق الكرة، أنه تم عقد جلسات تحفيزية منفردة مع اللاعبين على هامش معسكر الفريق بالعين السخنة.
وأضاف عُمدة الدراويش: ”تلك الجلسات تستهدف إعادة الثقة بالنفس لدى اللاعبين والتأكيد على قدراتهم في تخطي سلسلة تراجع النتائج ووضع الفريق بمكانته المنتظرة بين الكبار”.
وتابع سليمان: ”من بين مكاسب المعسكر تتمثل في الإرتقاء جليا بالقدرات البدنية لدى اللاعبين فضلا عن تحقيق مزيج من التناغم والانسجام بين كافة عناصر الفريق”.
وأتم نجم الدراويش التاريخي حديثه: ”سعيد للغاية بالروح المثالية التى ظهرت في المعسكر وهو ما ظهر مع عودة محمود دونجا ارتكاز الفريق بعد سلبية المسحة التى خضع لها مؤخرًا”.