صحة شمال سيناء تنهى استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا

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أعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال ستنطلق اعتبارًا من صباح الأحد ولمدة 4 أيام

وأضاف شوكة، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة وبالتجمعات والمناطق والأحياء وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتجهيزات لإنجاح الحملة.

وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، إن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية.

وأضاف محمد حمزة مسؤول التطعيمات أن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان، ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم.

وناشد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام المواطنين بتطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.