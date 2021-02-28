نيجيريا تسجل أقل حالات إصابة ووفاة بكورونا منذ ديسمبر الماضي

سجلت نيجيريا، أمس السبت، بالتوقيت المحلي أقل عدد من حالات الإصابة والوفاة اليومية بفيروس كورونا منذ بدء الموجة الثانية من الجائحة في ديسمبر الماضي، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية، اليوم الأحد.



فقد سجلت البلاد أمس 341 حالة إصابة جديدة، ما يشير إلى تراجع كبير عن الحالات التي تم تسجيلها قبل أسبوع وهي 521، بوصفها أقل رقم للإصابات هذا العام.



ومنذ الإعلان رسميا عن زيادة عدد الإصابات في الموجة الثانية من الجائحة في ديسمبر الماضي، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة في نيجيريا أكثر من ألف حالة يوميا.



لكن في الأسبوع الماضي، تراجعت حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 700، مما يشير إلى أن البلاد تجاوزت أسوأ مرحلة من العدوى.



وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 155 ألفا و417.



وهذه البيانات جاءت طبقا لتقرير، تم تحديثه من قبل المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض، الليلة الماضية.



وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة أمس السبت، مما يشير إلى تراجع عن 11 حالة وفاة، تم تسجيلها أمس الأول الجمعة، وبذلك ارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1905 بشكل إجمالي.