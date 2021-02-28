تم إعطاء ما إجماليه 27ر2 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد فى المكسيك حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ 122 ألفا و946 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن تستغرق المكسيك اربع سنوات وثلاثة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وكان التطعيم قد بدأ في المكسيك منذ عشرة أسابيع.

ومن ناحية أخرى بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 08ر2 مليون إصابة ، كما وصل إجمالى عدد الوفيات إلى 185 ألفا و257 شخصا وقد مر عام واحد على اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس الذى يسبب مرض كوفيد – 19.